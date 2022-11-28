3 عروض أوروبية لسعود عبدالحميد بعد التألق في كأس العالم

يقدم سعود عبدالحميد مستوى مميز للغاية مع المنتخب الوطني بكأس العالم، حيث ظهر اللاعب بمستوى فني ثابت خطف الأنظار في أول جولتين أمام الأرجنتين وبولندا بدور المجموعات.

وبعد التألق الكبير للاعب سعود عبدالحميد أبدت العديد من الأندية الأوروبية رغبتها في التعاقد مع الاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب انتهاء بطولة كأس العالم.

ووفقا لصحيفة عكاظ، فإن اللاعب تلقى 3 عروض من 3 أندية إنجليزية وإسبانية، وسيتم تقديم عرض رسمي لنادي الهلال عقب نهاية كأس العالم، للتعاقد معه خلال الفترة الشتوية أو الصيفية، في حال موافقة ناديه على العرض الأفضل.

ويشارك اللاعب سعود عبدالحميد مع المنتخب الوطني بكأس العالم المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، ويستعد حاليا اللاعب للمشاركة مع المنتخب الوطني أمام المكسيك بالجولة الثالثة بدور المجموعات يوم الـ30 من نوفمبر الجاري.