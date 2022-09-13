3 علامات تحذيرية تدل على وجود خلل في فرامل السيارة

كشف صادق معوض – مهندس ميكانيكي، أن هناك مؤشرات تدل على وجود خلل في فرامل السيارة، ولابد مراعاتها لعدم التعرض لأي مخاطر قد تؤثر على الفرامل.

علامات تحذيرية تدل على وجود خلل في فرامل السيارة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية”، أن من أبرز الدلال التي تشير لتغير ووجود خلل في فرامل السيارة، وأبرز هذه الأعراض الداسة تكون خفيفة وتاخد مساحة مسافة للشعور بالضغط، تغير لون السائل، الفحمات وسمع صوت صرصرة.