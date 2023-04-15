3 علامات لمعرفة عدم حصول طفلك الرضيع على كفايته من الحليب أثناء صيامك

المناطق-متابعات
حددت وزارة الصحة، ثلاث علامات لمعرفة عدم حصول طفلك الرضيع على كفايته من الحليب أثناء الصيام.
-البكاء أكثر من العادة.
-فقدان الوزن.
-انخفاض عدد الحفاضات الرطبة التي يرتديها.
وقالت الوزارة إن هذه العلامات المذكورة تشير إلى عدم أخذ الرضيع كفايته من الحليب أثناء الصوم
الفوائد الصحية من الرضاعة الطبيعية
أولا – فوائد حليب الأم للطفل
-يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل خلال الأشهر الستة الأولى.
-يحتوي على مجموعة من العوامل التي تحمي الطفل في حين أن الجهاز المناعي ما زال يتطور.
-يساعد الطفل على مقاومة العدوى والمرض، حتى في وقت لاحق من الحياة.
-يقلل من خطر السمنة على المدى البعيد.
-يساعد على تطوير العينين والدماغ وأنظمة الجسم الأخرى.
-تساعد الرضاعة الطبيعية على تطوير الفك.
-الأطفال الذين تمتعوا برضاعة طبيعية في طفولتهم يحققون نتائج أفضل في اختبارات الذكاء.
-لا ينصح بإعطاء أي شيء سوى حليب الأم لمدة الستة أشهر الأولى (26 أسبوعًا) من حياة الطفل.
ثانيًا – فوائد الرضاعة الطبيعية للأم
وللرضاعة الطبيعية أيضًا فوائد كثيرة في تعزيز صحة الأمهات، كما تقلل من:
-النزف مباشرة بعد الولادة.
-الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبايض.
-الإصابة بهشاشة العظام.
-أمراض القلب والأوعية الدموية.
-البدانة.
ثالثًا – الأوضاع الصحيحة عند الرضاعة
-الجلوس بشكل مستقيم بحيث يكون الظهر والقدمين مدعومين.
-قومي بلف ذراعيك حول ظهر الطفل، وتقريبه اتجاهك.
-قومي بوضع يدك تحت رقبة وكتف الطفل بدلاً من الرأس للسماح له بأخذ الوضعية المناسبة له عند الرضاعة، كما يمكنك استخدام عدد من الوسائد لدعم وضعيّة الطفل.
-قربي طفلك إلى ثديك ولا تحني ظهرك.
-تأكدي أن وضعية حلمة الثدي تلامس شفة الطفل العلوية.
-قومي بمداعبة فم الطفل بحلمة الثدي وستلاحظين تجاوبه بفتح فمه واتجاه لسانه إلى أسفل.
-تأكدي أن شفة الطفل مطبقة بإحكام على الحلمة وجزء من الثدي.
-من الأفضل الإرضاع من الصدرين بالتناوب، أي إذا أرضعت الأم طفلها من أحد الصدرين تستخدم الآخر في الرضعة التالية وهكذا، والحرص على تنظيف الحلمة بقطعة قماش مبللة بالماء قبل الإرضاع.