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3 علامات لمعرفة عدم حصول طفلك الرضيع على كفايته من الحليب أثناء صيامك

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2023 - 10:24 صباحًا

المناطق-متابعات

حددت وزارة الصحة، ثلاث علامات لمعرفة عدم حصول طفلك الرضيع على كفايته من الحليب أثناء الصيام.

وجاءت هذه العلامات في:

 

-البكاء أكثر من العادة.

-فقدان الوزن.

-انخفاض عدد الحفاضات الرطبة التي يرتديها.

وقالت الوزارة إن هذه العلامات المذكورة تشير إلى عدم أخذ الرضيع كفايته من الحليب أثناء الصوم

الفوائد الصحية من الرضاعة الطبيعية

أولا – فوائد حليب الأم للطفل

-يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل خلال الأشهر الستة الأولى.

-يحتوي على مجموعة من العوامل التي تحمي الطفل في حين أن الجهاز المناعي ما زال يتطور.

-يساعد الطفل على مقاومة العدوى والمرض، حتى في وقت لاحق من الحياة.

-يقلل من خطر السمنة على المدى البعيد.

-يساعد على تطوير العينين والدماغ وأنظمة الجسم الأخرى.

-تساعد الرضاعة الطبيعية على تطوير الفك.

-الأطفال الذين تمتعوا برضاعة طبيعية في طفولتهم يحققون نتائج أفضل في اختبارات الذكاء.

-لا ينصح بإعطاء أي شيء سوى حليب الأم لمدة الستة أشهر الأولى (26 أسبوعًا) من حياة الطفل.

ثانيًا – فوائد الرضاعة الطبيعية للأم

وللرضاعة الطبيعية أيضًا فوائد كثيرة في تعزيز صحة الأمهات، كما تقلل من:

​-النزف مباشرة بعد الولادة.

-الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبايض.

-الإصابة بهشاشة العظام.

-أمراض القلب والأوعية الدموية.

-البدانة.

ثالثًا – الأوضاع الصحيحة عند الرضاعة

-الجلوس بشكل مستقيم بحيث يكون الظهر والقدمين مدعومين.

-قومي بلف ذراعيك حول ظهر الطفل، وتقريبه اتجاهك.

-قومي بوضع يدك تحت رقبة وكتف الطفل بدلاً من الرأس للسماح له بأخذ الوضعية المناسبة له عند الرضاعة، كما يمكنك استخدام عدد من الوسائد لدعم وضعيّة الطفل.

-قربي طفلك إلى ثديك ولا تحني ظهرك.

-تأكدي أن وضعية حلمة الثدي تلامس شفة الطفل العلوية.

-قومي بمداعبة فم الطفل بحلمة الثدي وستلاحظين تجاوبه بفتح فمه واتجاه لسانه إلى أسفل.

-تأكدي أن شفة الطفل مطبقة بإحكام على الحلمة وجزء من الثدي.

-من الأفضل الإرضاع من الصدرين بالتناوب، أي إذا أرضعت الأم طفلها من أحد الصدرين تستخدم الآخر في الرضعة التالية وهكذا، والحرص على تنظيف الحلمة بقطعة قماش مبللة بالماء قبل الإرضاع.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2023 - 10:24 صباحًا
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asmaa

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