3 عمليات ناجحة لمريض تعرض لكسور متفرقة بحفر الباطن

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تمكن -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن من إجراء 3 عمليات جراحية ناجحة لمريض يبلغ من العمر السابعة عشر عاماً تعرض لحادث سير نتج عنه كسور متعددة في الفخذ والفكين ونزيف داخلي وتهتك بالطحال وعلى الفور باشر الفريق المختص في جراحة العظام وجراحة الوجه والفكين والجراحة العامه من إجراء تدخل جراحي دقيق تم من خلاله استئصال الطحال وبعد ذلك تم إجراء عملية لتثبيت الفكين بشرائح معدنية من قبل فريق جراحة الوجه والفكين واستغرقت العملية أربع ساعات وبعد ذلك تم اجراء عملية لتثبيت عظم الفخذين واستمرت العملية لمدة خمس ساعات حيث تكللت بالنجاح وتحسن المريض بشكل كبير وخضع للمتابعة بعد استقرار حالته وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد

وأوضحت صحة حفر الباطن أن أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الملك خالد العام قدّم خدماته لـ359,044 مستفيد ، وذلك خلال عام 2022م ، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ 279,148 مستفيد، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ79,896 مستفيد ، وبلغ عدد مراجعي قسم الأشعة 91,377 ، والمختبر 1683925, وتم صرف 442,725 وصفة طبية ، كما تم إجراء 2,577 عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة.