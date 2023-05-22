3 عوامل تضغط على أرباح شركات البتروكيماويات في الربع الأول .. الأدنى منذ 2020

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واصلت شركات البتروكيماويات المدرجة في سوق الأسهم السعودية تسجيل تراجعات في أرباحها للربع الثالث على التوالي، محققة أدنى أرباح فصلية في نحو ثلاثة أعوام خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبلغ صافي الأرباح المجمعة لشركات البتروكيماويات خلال الربع الأول نحو 358 مليون ريال مقارنة بأرباح 12.48 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا تجاوز 97 في المائة.

وبحسب تحليل وحدة التقارير لاقتصاديةا في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى النتائج المالية للشركات، فإن الأرباح المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري تعد الأدنى منذ الربع الثاني من 2020، وعلى الرغم من ذلك تمكنت الشركات من استمرارية تسجيل أرباح مجمعة للفصل الـ11 على التوالي.

3 عوامل وراء هبوط الأرباح

العامل الرئيس لتراجع الأرباح يعود إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات وكذلك الكميات المبيعة للشركات التي أثرت سلبا في هوامش المنتجات البتروكيماوية والمكررة خلال الفترة.

وأدت الأرباح المنخفضة في الفصل الأول والتوقعات حيال الربع التالي إلى تعزيز النظرة السلبية لدى المتعاملين في السوق.

أما العامل الثاني، فيتمثل في أعمال الصيانة الدورية خلال الربع الأول لخمس شركات من أصل 13 شركة محل التحليل، ما أثر في الربحية، بينما العامل الثالث فكان نتيجة زيادة أسعار الفائدة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

وتراجعت الأرباح المجمعة للشركات مع تسجيل سبع شركات صافي خسارة خلال الفترة، أبرزها “بترو رابغ” التي حققت صافي خسارة عند 964 مليون ريال، كذلك “كيان” التي حققت خسارة فصلية عند 673 مليون ريال، لتواصل الشركتان تحقيق خسارة ثالثة على التوالي.

في المقابل نمت أرباح “لوبريف” خلال الربع الأول، وهو النمو الوحيد بين شركات البتروكيماويات، حيث نمت أرباحها 47 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 446 مليون ريال.

أما عملاق صناعة البتروكيماويات “سابك” فقد تراجعت أرباح الربع الأول 61 في المائة لتصل إلى 660 مليون ريال، فيما تتوقع الشركة أن تظل هوامش المنتجات تحت الضغط خلال الربع المقبل، مستندة إلى توقعات حيال عدم اليقين بشأن نمو الطلب.

المبيعات

سجلت شركات البتروكيماويات إيرادات في الربع الأول تجاوزت 26.17 مليار ريال، وهي تقل بنسبة 27 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين مثلت إيرادات شركة سابك نحو 64 في المائة من إجمالي الإيرادات.

وبلغت إيرادات “سابك” نحو 36.69 مليار ريال، بعدما تراجعت بنحو 24 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغت إيرادات شركة بترو رابغ ثاني أعلى إيراد من بين الشركات البتروكيماوية المدرجة 10.98 مليار ريال.

وشهد هامش صافي الأرباح ضغوطا واضحة، حيث بلغ الهامش نحو 0.7 في المائة، مقارنة بنحو 14.7 في المائة للربع المماثل من العام الماضي.

مكررات الأسهم ترتفع

ارتفعت مكررات الربحية لشركات البتروكيماويات، مع استمرار انخفاض الأرباح بنهاية الربع الأول 2023، لتتداول الأسهم عند مكرر 24.5 مرة مقارنة بمكرر ربحية عند 16 مرة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ونحو 11 مرة مكرر بنهاية العام الماضي.

وتتداول أسهم خمس شركات بمكررات سالبة، وهي “بترو رابغ، نماء، المجموعة السعودية، ينساب، وكيان”، في حين يتداول سهم سابك عند مكرر 25.5 مرة، أما سهم “المتقدمة” فهو يتداول عند مكرر مرتفع يتجاوز 67 مرة، بينما سهم “سابك للمغذيات الزراعية”، فهو السهم الوحيد في القطاع الذي يتداول بمكرر دون عشر مرات، وذلك بحسب إغلاق جلسة الأحد.

نمو طفيف لحقوق المساهمين

بلغت حقوق المساهمين لشركات البتروكيماويات نحو 295.2 مليار ريال وهي تزيد بنحو 1.3 في المائة عما كانت عليه بنهاية الربع الأول من العام الماضي، في حين تشكل حقوق مساهمي سابك النصيب الأكبر بواقع 63.3 في المائة.

وبلغ العائد على حقوق المساهمين لآخر 12 شهرا المنتهية في الربع الأول من العام الجاري نحو 6.5 في المائة “جميع الشركات”، كانت سابك للمغذيات الزراعية الأعلى بعائد 50 في المائة، تلاه شركة لوبريف بعائد 30.4 في المائة، في حين بلغ العائد على مساهمي سابك 5.7 في المائة.

نقلا عن الاقتصادية