3 غيابات بقائمة أجانب النصر أمام الوحدة الليلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نظيره نادي الوحدة، مساء اليوم الخميس، ضمـــن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ومن المقرر، أن يُعاني النصر من غيابات كبيرة عن لقاء الوحدة مساء اليوم، و أعلن علي العنزي، الإعلامي الرياضي، عن غيابات نادي النصر، الخاصة بقائمة الأجانب والتي كــانت عـلى النـــحو التالي:

وقال الإعلامي الرياضي، أن الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني نادي النصر، قام باستعاد الثلاثي “البرازيلي أندرسون تاليسكا والأرجنتيني بيتي مارتينيز والإسباني ألفارو جونزاليس، وذكر قائمة المشاركين في المباراة والتي كانت كالتالي:

“حارس المرمى أوغستين روسي، والظهير غيسلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو، والجناح جلال الدين ماشاريبوف، والمهاجم كريستيانو رونالدو”.

ويأتي النصر في المركز الأول برصيد 34 نقطة متساويًا مع الشباب لكن بفارق مباراة عن الليوث والتي من المنتظر أن يلعبه اليوم، كما يتساوى معهم فريق الاتحاد بنفس عدد النقاط، حيــث يحاول الأصفر بمساعدة نجومه تحقيق الثلاث نقاط اليوم.

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