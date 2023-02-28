3 فوائد لاستخدام نبات “البابونج”.. وهذه الحالات يتعارض معها صحياً

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عددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فوائد استخدام نبات “البابونج” خاصة في تخفيف أعراض القلق، بالإضافة إلى الحالات التي يتعارض معها صحياً.

وأكدت الهيئة، أن نبات البابونج يُساهم في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم وانتفاخات البطن، وكذلك تخفيف أعراض القلق، والمساهمة في تخفيف الأرق واضطرابات النوم.

ونوهت إلى أن البابونج الذي يُعد نباتاً عشبياً ينتمي إلى الفصيلة النجمية ويحمل أزهاراً بيضاء يتوسطها اللون الأصفر، يُحذر استخدامه ممن يعانون من الحساسية تجاه الأزهار وحبوب الطلع، مع ضرورة عدم إكثار المرأة الحامل منه.

وأضافت أنه استخدام البابونج قد يتعارض مع الأدوية أو الأعشاب التي قد تسبب النعاس فيزيد من حدته، وكذلك مع أدوية منع الحمل فيقلل من فاعليتها، كما أنه قد يتعارض مع الأدوية المسيلة للدم عند الإكثار من تناوله فيزيد من خطر النزيف.