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3 فوائد لوجبة الإفطار اليومية للطفل

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 13 ديسمبر 2022 - 11:56 صباحًا

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أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية التغذية الصباحية للطفل، موضحاً أنها تمد الطفل بالطاقة طوال اليوم.

وأوضح المجلس، في تغريدة عبر “تويتر”: ” لتمدّه بالطاقة، شجّع طفلك على تناول حصته الغذائية من الإفطار الصحي يوميًا”.

وأضاف شؤون الأسرة، أن أهمية وجبة الإفطار تتمثل فيما يلي:

– تسهم في الحفاظ على التركيز.
– تعزز النمو.
– تزيد من الإنتاجية والتعلم.

طرق إقناع الطفل بالعنيد بتناول الطعام

• صنع أصناف صحية وملونة تشجع الطفل.
• إزالة ما يشتت انتباه الطفل.
• عدم تقديم الحلوى كمكافأة.

على ماذا يشتمل الفطور الصحي

○ خبز “نشويات”.
○ حليب مشتقات الألبان.
○ فواكه وخس أو خيار فيتامينات ومعادن.
○ بيض وبروتين.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 13 ديسمبر 2022 - 11:56 صباحًا
صورة سارة السيد

سارة السيد

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