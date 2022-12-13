3 فوائد لوجبة الإفطار اليومية للطفل

المناطق_متابعات

أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية التغذية الصباحية للطفل، موضحاً أنها تمد الطفل بالطاقة طوال اليوم.

وأوضح المجلس، في تغريدة عبر “تويتر”: ” لتمدّه بالطاقة، شجّع طفلك على تناول حصته الغذائية من الإفطار الصحي يوميًا”.

وأضاف شؤون الأسرة، أن أهمية وجبة الإفطار تتمثل فيما يلي:

– تسهم في الحفاظ على التركيز.

– تعزز النمو.

– تزيد من الإنتاجية والتعلم.

طرق إقناع الطفل بالعنيد بتناول الطعام

• صنع أصناف صحية وملونة تشجع الطفل.

• إزالة ما يشتت انتباه الطفل.

• عدم تقديم الحلوى كمكافأة.

على ماذا يشتمل الفطور الصحي

○ خبز “نشويات”.

○ حليب مشتقات الألبان.

○ فواكه وخس أو خيار فيتامينات ومعادن.

○ بيض وبروتين.