3 فوائد لوجبة الإفطار اليومية للطفل

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أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية التغذية الصباحية للطفل، موضحاً أنها تمد الطفل بالطاقة طوال اليوم.
وأوضح المجلس، في تغريدة عبر “تويتر”: ” لتمدّه بالطاقة، شجّع طفلك على تناول حصته الغذائية من الإفطار الصحي يوميًا”.
وأضاف شؤون الأسرة، أن أهمية وجبة الإفطار تتمثل فيما يلي:
– تسهم في الحفاظ على التركيز.
– تعزز النمو.
– تزيد من الإنتاجية والتعلم.
طرق إقناع الطفل بالعنيد بتناول الطعام
• صنع أصناف صحية وملونة تشجع الطفل.
• إزالة ما يشتت انتباه الطفل.
• عدم تقديم الحلوى كمكافأة.
على ماذا يشتمل الفطور الصحي
○ خبز “نشويات”.
○ حليب مشتقات الألبان.
○ فواكه وخس أو خيار فيتامينات ومعادن.
○ بيض وبروتين.