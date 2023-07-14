3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة بـ 46 مئوية

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توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل المدينة المنورة والأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ 46 درجة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ 19 درجة مئوية.
وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالآتي: المدينة المنورة والأحساء وحفر الباطن 46 درجة مئوية، مكة المكرمة ووادي الدواسر وينبع والعلا والخرج 45، الرياض وشروره والدهناء 44، الدمام وبريدة وعرعر والصمان 43 درجة مئوية.
كما تبلغ درجات الحرارة على مدن تبوك وسكاكا وبيشة ورفحاء والقريات والمجمعة 42 درجة مئوية، جدة وطريف والطائف 39، جازان ونجران 38، الباحة 33، أبها 32 درجة مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: أبها 19، الباحة 21، طريف 24، القريات 25، تبوك وسكاكا ونجران والطائف وينبع والعلا وبيشة والوجه ورفحاء 27، الرياض وحفر الباطن 28، جدة والخرج والدهناء والقنفذة وشروره ووادي الدواسر 29، المدينة المنورة 32، مكة المكرمة 33 درجة مئوية.