3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة بـ 46 مئوية

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: أبها 19، الباحة 21، طريف 24، القريات 25، تبوك وسكاكا ونجران والطائف وينبع والعلا وبيشة والوجه ورفحاء 27، الرياض وحفر الباطن 28، جدة والخرج والدهناء والقنفذة وشروره ووادي الدواسر 29، المدينة المنورة 32، مكة المكرمة 33 درجة مئوية.