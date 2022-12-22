3 مناطق تستضيف تصفيات بطولة المملكة لكمال الأجسام

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أعلن الاتحاد السعودي لكمال الأجسام السعودي عن أماكن التصفيات وجوائز وفئات وشروط المشاركة في بطولة المملكة للعبة التي ستقام بالرياض في يومي 27 و 28 يناير 2023م.

وتستضيف المنطقة الشرقية وتحديداً بنادي الترجي في القطيف بطولة المنطقة الشرقية التي ستقام بعد غدٍ ويسبقها بيوم واحد الميزان الخاص بالمشاركين, فيما تقام بطولة المنطقة الغربية بالصالة المغطاة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة, يوم 31 ديسمبر الجاري، فيما تقام بطولة المنطقة الوسطى بمركز التدريب السعودي الأولمبي بالرياض يوم 7 يناير المقبل.

وحدد اتحاد كمال الأجسام الفئات المشاركة في البطولة وأوزانها وهي فئات بناء الاجسام, وماستر بناء الاجسام لأكبر من 40 سنة والفيزيك, وماستر فيزيك +40 سنة, وشباب فيزيك ” 23 عاماً”، وشباب كلاسيك فيزيك ” 23 عاماً” ,كلاسيك فيزيك A, كلاسيك فيزيك B, كلاسيك فيزيك C, كلاسيك فيزيك D, لمختلف الأوزان والأطوال.

كما أعلن الاتحاد لوائح المنافسات، وهي أنَّ يتأهل الست الأوائل من كل فئة في بطولات المناطق إلى بطولة المملكة مباشرة وأن من سبق ومثل المنتخب السعودي يتأهل مباشرة لبطولة المملكة، كما يحق للاعب المشاركة في منطقة واحدة فقط من اختياره، ويحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 7000 ريال والثاني4000 والثالث 3000 في كل فئة، ويحصل بطل الأبطال في فئة بناء الأجسام وفئة كلاسيك فيزيك وفئة الفيزيك على 50 ألف ريال لبطل الأبطال.