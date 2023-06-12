3.52 تريليون دولار القروض الخضراء القائمة في الصين .. سوق تمويل متعدد المستويات

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طبقت الصين نظام سوق تمويل أخضر متعدد المستويات، حيث تحتل كل من القروض والسندات الخضراء القائمة، مرتبة بين الأعلى على مستوى العالم، حسبما ذكر البنك المركزي الصيني أمس.

وبنهاية الربع الأول من العام الجاري، تجاوزت القروض الخضراء القائمة لدى البلاد باليوان والعملات الأجنبية 25 تريليون يوان (نحو 3.52 تريليون دولار)، بينما تجاوزت سنداتها الخضراء القائمة 1.5 تريليون يوان.

وشدد يي قانج، محافظ البنك، على الدور المهم للتمويل الأخضر، قائلا إن أهداف الدولة للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني ستحدث تغييرات في كل الجوانب، بما في ذلك هيكل الطاقة وطريقة معيشة الشعب.

وأضاف يي أنه في الأعوام الأخيرة، ضاعف بنك الشعب الصيني جهوده لتطوير التمويل الأخضر، وقد أسفرت هذه الإجراءات عن نتائج إيجابية، وفقا لـوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

كما أصدر البنك الزراعي الصيني، أحد أكبر المقرضين التجاريين في البلاد، سندات مالية خاصة بقيمة 20 مليار يوان (2.8 مليار دولار) لدعم التنمية الريفية.

وستستخدم الأموال المجمعة أساسا لتعزيز أمن الحبوب والتنمية المتكاملة بقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات في المناطق الريفية.

وحظيت السندات بإقبال جيد من قبل المستثمرين في سوق السندات بين البنوك، حيث وصلت نسبة الاكتتاب إلى 2.1 مرة.

وذكر البنك أنه سيعزز بشكل كامل دور الخدمات المالية في دعم التنمية الزراعية في البلاد وسيواصل ضخ مزيد من رأس المال لدفع النهوض الريفي.

من جهة أخرى، تعتزم السلطات تأهيل أسهم مقفلة بقيمة 387.5 مليار يوان (54.5 مليار دولار)، للتداول في البورصات الصينية الأسبوع الجاري.

وخلال الفترة من 12 إلى 16 حزيران (يونيو) الجاري، سيصبح نحو 61.12 مليار سهم من 76 شركة، قابلة للتداول، وفقا لبيانات صادرة عن “ويند”، مقدم المعلومات المالية.

وبموجب قواعد سوق الأسهم الصينية، يتعين على كبار المساهمين أن ينتظروا من عام إلى عامين قبل أن يسمح لهم ببيع أسهمهم.

ويتم حساب القيمة السوقية الإجمالية لهذه الأسهم باستخدام أسعار الإغلاق لها الجمعة الماضي.

بدوره كثف بنك التنمية الصيني، أحد بنوك السياسات في البلاد، دعمه المالي لبناء نظام نقل حديث. وأثناء الفترة بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) من 2023، قدم البنك قروضا إجمالية بقيمة 268.7 مليار يوان (نحو 37.78 مليار دولار) لبناء خطوط للسكك الحديدية وطرق ومطارات ومرافق أخرى للنقل. كما زاد البنك الدعم المالي لبناء ركائز الشحن وشبكات الطاقة الكهربائية ذات الصلة، من بين أمور أخرى.

وذكر البنك أنه سيواصل دعم تطوير نظام نقل حديث، وتقديم خدمات مالية ذات جودة أعلى، والوفاء بمسؤولياته الاجتماعية.

في غضون ذلك، أصدرت بلدية تيانجين في شمالي الصين خطة عمل خمسية لتسريع جهودها لبناء نفسها لتصبح مركزا للاستهلاك الدولي.

ووفقا للخطة المكونة من 24 مهمة رئيسة، ستصبح بلدية تيانجين مكان تجمع لموارد الاستهلاك العالمية ومقصدا للاستهلاك الدولي والسياحة المحلية في الأعوام الخمسة المقبلة.

وبحلول 2025، سيتجاوز إجمالي مبيعات التجزئة السنوية للسلع الاستهلاكية في تيانجين 500 مليار يوان (70.3 مليار دولار)، وستسجل المدينة 300 مليون زيارة سياحية محلية وخارجية كل عام. وبحلول 2027، سيتضاعف إجمالي مبيعاتها السنوية من السلع الاستهلاكية مقارنة بـ2022، وستشهد البلدية 320 مليون زيارة سياحية محلية وخارجية سنويا.

وستتخذ تيانجين سلسلة من الإجراءات لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك بناء مناطق تجارية بارزة، وإقامة فعاليات ومعارض دولية، وتحسين المرافق الداعمة وتقديم خدمات عالية الجودة.

وفي 2021، صرحت الصين لمدن شانغهاي وبكين وقوانجتشو وتيانجين وتشونجتشينج لأخذ زمام المبادرة لبناء نفسها لتصبح مراكز للاستهلاك الدولي.