3.673.941 مستفيدًا من برامج الشؤون الإسلامية منذ بدء موسم الحج

المناطق_واس

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، منذ بدء موسم حج هذا العام وحتى الخامس من شهر ذي الحجة الجاري (5760) محاضرة توعوية و(11845) كلمة إرشادية و(11583) درسا علميا، وذلك في جوامع ومساجد ومصليات العاصمة المقدسة والمشاعر.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الأمانة أوضحت فيه أنه تم إرسال (4.727.438) رسالة نصية استفاد منها (951.600) حاج وحاجة، كما تلقى الهاتف المجاني (119.138) مكالمة تم من خلالها الإجابة على أسالة ضيوف الرحمن بأكثر من عشر لغات.

وأوضحت الأمانة أنه تم تشغيل الشاشات الالكترونية في مصليات المنطقة المركزية وتجهيز الشاشات في مسجدي نمرة والخيف ومسجد حجاج البر حيث تم بث (4.860.000) رسالة الكترونية كما تم توفير خدمة الرد على السائل عبر أجهزة الآيباد استفاد منها (5407)، إضافة إلى توزيع (646.948) مطبوعة إرشادية وتوعوية على الحجاج.. إضافة إلى أنه تم تزويد جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية والمواقيت وحملات حجاج الداخل بـ(2200) بوستر تعريفي بخدمة الهاتف المجاني بالإضافة الى خدمة المكتبة الالكترونية.

وأوضحت الأمانة ــ في ختام التقرير ــ أن عدد المستفيدين من هذه البرامج بلغ (3.673.941) مستفيدا، حيث يأتي ذلك ضمن الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم حج هذا العام.