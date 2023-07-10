3.7 مليار لمستفيدي “حساب المواطن” في يوليو

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كشف برنامج حساب المواطن، عن تفاصيل الدفعة الـ68 الخاصة بالدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، التي تم إيداعها اليوم (الإثنين).

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أنه جرى إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وأبان أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالاً.

وأضاف أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 706 آلاف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.