30 تريليون دولار قيمة صناعة الخدمات اللوجستية في الصين .. ارتفعت 4.8 % خلال 8 أشهر

واصلت صناعة الخدمات اللوجستية في الصين التعافي في أغسطس الماضي مع ارتفاع الطلب الشامل بمساعدة السياسات الداعمة، حيث ارتفعت قيمة الخدمات اللوجستية الاجتماعية بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب ما أفاد تقرير صناعي صادر عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، ارتفعت الخدمات اللوجستية الاجتماعية خلال ثمانية أشهر من العام الجاري، بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 216.4 تريليون يوان (30 تريليون دولار).

ويزيد معدل النمو هذا بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن معدل النمو في سبعة أشهر من 2023، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

وبشكل تفصيلي، ارتفعت الخدمات اللوجستية للمنتجات الصناعية بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي، بينما ارتفعت الخدمات اللوجستية للسلع المستوردة بنسبة 18.4 في المائة، حسبما أفاد الاتحاد.

وارتفع إجمالي إيرادات صناعة الخدمات اللوجستية بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 8.7 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى.

ويقول الاتحاد: إن الانتعاش الحالي للخدمات اللوجستية الاجتماعية ليس قويا بما فيه الكفاية، لكنه يتوقع أن تتحسن الأنشطة في القطاع بشكل مطرد في الربع الرابع مع ارتفاع الطلب بشكل أكبر.

وفي سياق الشأن الصيني، ارتفع رصيد القروض المتعلقة بالزراعة للبنك الصناعي والتجاري الصيني نحو أربعة تريليونات يوان (557.12 مليار دولار)، بحلول نهاية أغسطس.

وكثف البنك، الذي يعد أكبر مقرض في البلاد، الدعم المالي في القطاع الزراعي لتعزيز التنمية العالية الجودة للقطاع.

وطور عددا كبيرا من المنتجات التمويلية لتوفير دعم ائتماني دقيق ومناسب للعملاء في مجالات رئيسة، مثل: الإمدادات الغذائية وصناعة البذور.

وحتى نهاية أغسطس، تجاوز رصيد قروض البنك في هذه المجالات الرئيسة 140 مليار يوان. كما قدم المقرض خدمات خاصة للعملاء الريفيين مثل تخفيض رسوم البطاقات المصرفية، إضافة إلى الودائع والمنتجات المالية الخاصة.

وحتى نهاية أغسطس، أصدر البنك أكثر من 45 مليون بطاقة مصرفية للنهوض الريفي، ما يوفر دعما قويا لتنشيط السوق الريفية وتشجيع الاستهلاك الريفي.

إلى ذلك، سجل قطاع التوصيل السريع في الصين نموا ثنائي الرقم من حيث حجم الأعمال والإيرادات خلال ثمانية أشهر من العام الجاري، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

وحقق القطاع إيرادات إجمالية بلغت 748.81 مليار يوان (نحو 104.29 مليار دولار) في هذه الفترة، بزيادة 10.7 في المائة على أساس سنوي، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للبريد.

وتعاملت الشركات في هذا القطاع مع 81.46 مليار طرد في الفترة نفسها، لتسجل ارتفاعا بنسبة 15.9 في المائة مقارنة بالعام السابق.

كما كشفت البيانات أنه في أغسطس وحده، سلم قطاع التوصيل السريع في الصين 11.16 مليار طرد، مع ارتفاع إيرادات أعماله بنسبة 12.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 99.28 مليار يوان.

في غضون ذلك، ذكرت حكومة منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين، أن إجمالي التجارة الخارجية للمنطقة توسع بنسبة 72.5 في المائة على أساس سنوي في ثمانية أشهر من العام الجاري.

وبحسب مؤتمر صحافي في الدورة الثالثة من منتدى عبر الهيمالايا للتعاون الدولي في منطقة التبت الصينية، استفادت المنطقة بشكل كامل في الأعوام الأخيرة من ميزاتها الجغرافية ومواردها السياسية لبناء قناة مهمة للانفتاح على جنوب آسيا بشكل فعال، وحققت نتائج إيجابية في توسيع انفتاحها على نطاق أوسع وعلى مستوى أعمق.

وفي 2022، بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية لمنطقة التبت 4.6 مليار يوان (630 مليون دولار)، بزيادة بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي، بينما وصل عدد شركائها التجاريين 95 دولة ومنطقة.

ومنذ استئناف التخليص الجمركي للبضائع وتبادل الأفراد في موانئ تشام، وقييرونج، وبورانج، واصلت التجارة الخارجية للتبت نموا بسرعة.

وقالت حكومة المنطقة: إن التبت ستدفع بناء منطقة التخزين الجمركي المؤقت في مدينة لاسا، فضلا عن تطوير وفتح المنطقة التجريبية ومنطقة التعاون الاقتصادي الحدودي في ميناء قييرونج، ومواصلة تحسين وظائف الميناء ونماذج الإشراف على التخليص الجمركي لتحسين كفاءة التخليص الجمركي، واستئناف أسواق التجارة الحدودية.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها بورصة شانغهاي للشحن البحري، أن مؤشر أسعار شحن حاويات التصدير في الصين ارتفع في أغسطس الماضي. وبحسب البورصة المذكورة، بلغ متوسط مؤشر شحن الحاويات في الصين 880.79 في أغسطس الماضي، بزيادة 1.3 في المائة على يوليو الماضي.

وقادت القراءة الفرعية لخدمة الساحل الغربي لأمريكا الزيادة، حيث بلغ النمو على أساس شهري 11.7 في المائة. وتلاها خدمة الساحل الشرقي لأمريكا وخدمة أستراليا / نيوزيلندا، اللتان ارتفعتا 8.9 و6.9 في المائة على التوالي.

ويتتبع مؤشر شحن الحاويات في الصين أسعار الشحن الفورية والتعاقدية من موانئ الحاويات الصينية لـ12 طريق شحن في جميع أنحاء العالم بناء على بيانات من 22 شركة نقل دولية. وتم تحديد المؤشر عند ألف في اليوم الأول من يناير 1998.

في السياق ذاته، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل، أن رحلات الركاب عبر الطرق البرية والمجاري المائية في الصين سجلت توسعا قويا في ثمانية أشهر من العام الجاري.

وأضافت الوزارة المذكورة أن شبكة النقل البري في البلاد تعاملت مع نحو 2.97 مليار رحلة/ راكب خلال الفترة المذكورة، بزيادة 19.7 في المائة على أساس سنوي.

وتم تسجيل إجمالي 184.14 مليون رحلة/ راكب عبر المجاري المائية في الصين خلال الفترة نفسها، بزيادة 123.3 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأشارت البيانات أيضا إلى أنه في أغسطس الماضي وحده، بلغت رحلات الركاب عبر الطرق البرية والمجاري المائية في الصين 416.25 و35.93 مليون على التوالي.