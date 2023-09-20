30 موقعاً بقائمة “التراث العالمي”

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أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، نحو 30 موقعاً على قائمة التراث العالمي حتى الآن، بينها 6 مواقع في جلسات اليوم بمدينة الرياض.

وشهدت جلسات اللجنة، خلال أعمال الدورة الـ 45 للجنة التراث العالمي المنعقدة في المملكة خلال الفترة من 15 إلى 25 سبتمبر، إدراج مساجد العصور الوسطى في الأناضول على قائمة التراث العالمي، وهي مساجد ذات أعمدة خشبية وهياكل علوية مميزة بطرازها الذي يعطيها خصائص تراثية وقيمة تاريخية عالية.

وفي هذا السياق، أعرب مندوب تركيا في اليونسكو، عن فخره بإدراج هذا الموقع لقائمة التراث العالمي، مؤكداً أن ذلك يعد خير دليل على عزم بلاده مشاركة البشرية بهذا الموقع المهم.

وأضاف أن هذه المساجد الخشبية حظيت باهتمام العديد من الخبراء؛ بهدف صون تاريخها الذي يعود لأكثر من 700 سنة، مشيرةً إلى أنها شاهدة على قرون من الثقافات والحضارات، ووثقت التطور والتنوع الذي تتميز به منطقة الأناضول خلال العصور الوسطى.

وتقدم المندوب التركي بالشكر لأعضاء لجنة التراث العالمي، ووفد سلطنة عمان الذي قدم تعديلاً سمح بإدراج الموقع على قائمة التراث العالمي.