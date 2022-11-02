أبرز الموادوظائف

30 وظيفة شاغرة في «نيوم» لمختلف التخصصات

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 2 نوفمبر 2022 - 3:28 صباحًا

المناطق_متابعات

أعلنت شركة نيوم -المسؤولية الاجتماعية في نيوم- عن توفر 30 وظيفة شاغر لدى شركائها، برواتب تصل إلى 13,000 ريال، وذلك وفقا للتفاصيل.

الوظائف:

1- فني تقنية المعلومات.
2- مهندس مدني أول.
3- مهندس مدني (وظيفتان).
4- مدير أمن المجتمعات.
5- مساعد إداري.
6- مهندس أمن وسلامة مهنية.
7- مدير موارد بشرية.
8- مدير أمن.
9- كاتب تسجيل الحضور والانصراف.
10- سائق اسعاف.
11- مسؤول سلامة مهنيه.
12- حارس أمن.
13- مساعد إداري.
14- أخصائي هندسي – صحة عامة.
15- كاتب تقني.

16- مدير الخدمات الميكانيكية.
17- مهندس ميداني – ميكانيكي.
18- مُشرف الموارد والاستدامة.
19- سائق.
20- مراقب عمليات.
21- مُمثل مركز الاتصال.
22- مسؤول سلامة.
23- محاسب مالي.
24- موظف إداري.
25- مهندس سلامة.
.. أخري.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: ( هنا ).

أخبار قد تهمك
صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 2 نوفمبر 2022 - 3:28 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

زر الذهاب إلى الأعلى