30 وظيفة شاغرة في «نيوم» لمختلف التخصصات

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أعلنت شركة نيوم -المسؤولية الاجتماعية في نيوم- عن توفر 30 وظيفة شاغر لدى شركائها، برواتب تصل إلى 13,000 ريال، وذلك وفقا للتفاصيل.
الوظائف:
1- فني تقنية المعلومات.
2- مهندس مدني أول.
3- مهندس مدني (وظيفتان).
4- مدير أمن المجتمعات.
5- مساعد إداري.
6- مهندس أمن وسلامة مهنية.
7- مدير موارد بشرية.
8- مدير أمن.
9- كاتب تسجيل الحضور والانصراف.
10- سائق اسعاف.
11- مسؤول سلامة مهنيه.
12- حارس أمن.
13- مساعد إداري.
14- أخصائي هندسي – صحة عامة.
15- كاتب تقني.
16- مدير الخدمات الميكانيكية.
17- مهندس ميداني – ميكانيكي.
18- مُشرف الموارد والاستدامة.
19- سائق.
20- مراقب عمليات.
21- مُمثل مركز الاتصال.
22- مسؤول سلامة.
23- محاسب مالي.
24- موظف إداري.
25- مهندس سلامة.
.. أخري.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: ( هنا ).