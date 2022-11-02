30 وظيفة شاغرة في «نيوم» لمختلف التخصصات

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أعلنت شركة نيوم -المسؤولية الاجتماعية في نيوم- عن توفر 30 وظيفة شاغر لدى شركائها، برواتب تصل إلى 13,000 ريال، وذلك وفقا للتفاصيل.