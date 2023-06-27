300 شخص من ذوي الإعاقة يؤدون مناسك الحج ضمن مبادرة وطنية لحج ذوي الإعاقة

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مكنت وزارة الحج والعمرة عبر “المبادرة الوطنية لحج الأشخاص ذوي الإعاقة ” 300 شخص من ذوي الإعاقة الحركية والصم والبكم والمكفوفين بمختلف أنحاء المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

وسبق ذلك عقد لقاءات وورش عمل مع جمعيات ذوي الإعاقة بالمملكة لتسهيل رحلة الحج للمستفيدين لأداء الركن الخامس بكل يسر وسهولة مع مراعاة حالاتهم الصحية، وذلك وفق برنامج يقدم لهم كافة التسهيلات والإجراءات والتي تتضمن توفير سكن مناسب ومهيأ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وسيارات حديثة ومجهزة للتنقل داخل المشاعر، وتخصيص مسارات خاصة لأداء المناسك داخل المشاعر ورمي الجمرات بالتعاون مع الجهات الأمنية، وكذلك توفير كافة الخدمات الصحية والإعاشة، إضافة إلى تقديم برامج توعوية وتثقيفية، وندوات ومحاضرات ومسابقات ثقافية قبل وأثناء الحج.