302 ألف يورو لقاء مخطوطة «ازدراء»

المناطق_أ ف ب

بيعت مخطوطة مكتوبة بخط اليد لسيناريو فيلم «ميبري» (ازدراء) للمخرج الفرنسي السويسري جان لوك غودار، كانت تملكها الممثلة بريجيت باردو، الخميس بأكثر من 300 ألف يورو، على ما أعلنت دار كريستيز للمزادات بعد أكثر من شهر على وفاة غودار.

وتتألّف المخطوطة من 59 صفحة مكتوبة بالحبر الأزرق و24 صفحة مطبوعة، وتحوي ملاحظات وتصحيحات كتبها المخرج بخط يده.

ويضم المستند كذلك ملاحظة من الكاتب الإيطالي ألبرتو مورافيا الذي استند الفيلم إلى أحد كتبه، بالإضافة إلى ملاحظات وجمل كتبها ممثلون في الفيلم بينهم بريجيت باردو وميشال بيكولي وجاك بالانس والمخرج فريتز لانغ.

وعُرضت المخطوطة بداية بسعر تقديري تراوح بين 120 و180 ألف يورو، إلا أنها بيعت بـ302 ألف و400 يورو ضمنها الرسوم.

وقالت دار كريستيز إن هذا المستند يشكل «مخطوطة كاملة للنسخة الأولى من الفيلم». كما أنها «النسخة الوحيدة المكتوبة بخط اليد لسيناريو» هذا الفيلم الصادر عام 1963 وكانت تملكها بريجيت باردو.