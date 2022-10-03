33 مقراً في المناطق للتسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية

المناطق_متابعات

دعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الممارسين للتسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم، التي أطلقها المركز بهدف تأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني، من خلال منحهم شهادات مهنية احترافية في المجال، وتحسين معارفهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وحث المركز الراغبين في الحصول على الشهادات المهنية الاحترافية على المسارعة بالتسجيل من خلال منصة الشهادات واستيفاء جميع البيانات اللازمة قبل انتهاء فترة التسجيل في 9 /‏ 10 /‏ 2022

ويستهدف المركز من خلال برنامج الشهادات جميع الأفراد الممارسين لعمليات التعليم والتدريب الإلكتروني في التعليم العالي والعام أو التدريب، والمنصات التعليمية والتدريبية بالمملكة شاملة القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع الثالث؛ وذلك للإسهام في رفع جاهزية منشآت التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز تنافسيتها وتلبية احتياجاتها في بناء قدرات منسوبيها المهنية.

ويتيح المركز التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني للمستوى المتقدم، ويقام اختبار متخصص لكل شهادة في 33 مقراً بكافة المناطق بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم، كما يدعم «هدف» الحاصلين على الشهادات المهنية الاحترافية من خلال تعويضهم وفقاً للتكاليف المحددة، بعد إتمام حصولهم على الشهادة وفقًا لاشتراطات وضوابط «هدف».

تنقسم الشهادات إلى 3 فئات

تنقسم الشهادات المهنيــة الاحترافيــة للمستــوى المتقــدم إلى الشهادة المهنية الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني (OTT)، وتستهدف المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين، وكافة مقدمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، الشهادة المهنية الاحترافية في تصميم خبرات التعليم الإلكتروني (eLXD)، وتستهدف مصممي خبرات التعليم الإلكتروني، والمصممين التعليميين، ومصممي المحتوى الإلكتروني، والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين الممارسين للتصميم التعليمي، أما الشهادة المهنية الاحترافية في ضبط جودة التعليم الإلكتروني (eLQA) فتستهدف الأفراد العاملين علـى ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين على برامج التعليم الإلكتروني ومحكمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين التربويين ومديري المدارس.