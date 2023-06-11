35 لقبا تزين المسيرة التدريبية لـ “جوارديولا”

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وصل بيب جوارديولا إلى حصد 35 لقبا خلال مسيرته الحافلة كمدرب بعدما تفوق مانشستر سيتي بهدف نظيف على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في إسطنبول اليوم السبت.

وفيما يلي ألقاب المدرب الإسباني البالغ عمره 52 عاما خلال تدريب برشلونة وبايرن ميونيخ وسيتي.

* برشلونة (14 لقبا من 2008-2012):

– ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني في 2008-2009 و2009-2010 و2010-2011.

– لقبان في دوري أبطال أوروبا: 2008-2009 و2010-2011.

– لقبان في كأس ملك إسبانيا: 2008-2009 و2011-2012.

– ثلاثة ألقاب في كأس السوبر الإسبانية: 2009 و2010 و2011.

– لقبان في كأس السوبر الأوروبية: 2009 و2011.

– لقبان في كأس العالم للأندية: 2009 و2011.

* بايرن ميونيخ (7 ألقاب من 2013-2016):

– ثلاثة ألقاب في الدوري الألماني: 2013-2014 و2014-2015 و2015-2016.

– لقبان في كأس ألمانيا: 2013-2014 و2015-2016.

– لقب في كأس السوبر الأوروبية: 2013.

– لقب في كأس العالم للأندية: 2013.

* مانشستر سيتي (14 لقبا منذ 2016):

– خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي: 2017-2018 و2018-2019 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023.

– لقبان في كأس الاتحاد الإنجليزي: 2018-2019 و2022-2023.

– لقب في دوري أبطال أوروبا: 2022-2023.

– أربعة ألقاب في كأس الرابطة: 2017-2018 و2018-2019 و2019-2020 و2020-2021.

– لقبان في درع المجتمع: 2018 و2019.