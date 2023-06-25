3500 كشاف ينهون عملية مسح المشاعر ويبدؤون في التدريب على الإرشاد

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أنهى أعضاء الكشافة المشاركين في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم، عملية مسح المشاعر بعد عمل استمر لعدة أيام على فترتين صباحية ومسائية، بمشاركة أكثر من 3500 كشاف وجوال بمعدل 4 ساعات لكل فترة.

وأفاد قائد لجنة المسح والإرشاد بالمعسكرات هاني بن معتوق جان، أن الكشافة استطاعوا رفع بيانات المربعات من الميدان في مشعري منى وعرفات، وتعرفوا خلالها على الجهات الحكومية ومؤسسات الطوافة ومكاتب الخدمة الميدانية والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الهلال الأحمر ومراكز الدفاع المدني والمكاتب الخدمية والمحال التجارية والشوارع والطرق الطولية والفرعية.

وأوضح قائد لجنة المسح والإرشاد أن المشاركين تلقوا تدريباً أختص بالتعرف على مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة وكيفية خدمة ضيوف الرحمن من خلال هذه المراكز بدءاً من ليلة الثامن من ذي الحجة.