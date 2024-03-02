3556 مدرسة بمنطقة عسير ومحافظاتها تنهي استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثالث

المناطق عسير

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، وإدارات التعليم بمحافظات بيشة، ومحايل عسير، وسراة عبيدة، والنماص، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، استعداداتها لاستقبال 468 ألف طالب وطالبة يدرسون في 3556 مدرسة، لبدء الفصل الدراسي الثالث يوم غد الأحد، من خلال: منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات في المدارس، ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية كالمقررات والكتب الدراسية والمقاعد، وإتمام أعمال الصيانة والنظافة للمرافق كافة، بما يضمن عودة جادة ومنتظمة للعملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة.

وأكد المدير العام للتعليم في المنطقة فهد عقالا، على جاهزية المدارس لانطلاقة جادة وفاعلة، منوهًا بالتكامل بين الأدوار والتناسق في الجهود، مثمناً للجميع جهودهم في هذا الشأن.

وكانت إدارات التعليم في المنطقة ومحافظاتها، قد أتمت في وقت مبكر ترحيل أكثر من 500 ألف حقيبة مقرر دراسي لجميع المراحل الدراسية للمدارس، بشراكة فاعلة مع مكاتب التعليم، ومديري ومديرات المدارس في المنطقة والمحافظات.