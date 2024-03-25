360 جولة تطييب وتبخير بالمسجد النبوي خلال الثلث الأول من رمضان

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تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي تكثيف أعمالها وجهودها يومياً لتطييب وتبخير المسجد النبوي وزواره، بأجود أنواع الطيب والبخور، وذلك لتوفير سبل الراحة للمصلين.

وبلغ عدد جولات التطييب والتبخير خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك ٣٦٠ جولة، حيث تم استهلاك ۹ كيلوجرامات من البخور و 47 لتراً من العطور الفاخرة، و 111 تولة من دهن العود، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من التطييب قرابة 226 ألف زائر.

وتأتي أعمال التطييب والتبخير ضمن جهود الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي لخدمة الزوار والمصلين ليؤدوا عبادتهم بطمأنينة وخشوع.