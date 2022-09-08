37 شركة سعودية تتربّع على قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2022

تربّعت الشركات السعودية على قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية في عام 2022، بـ37 شركة، بحسب تصنيف مجلة “فوربس الشرق الأوسط”، تليها الإمارات بـ25 شركة، ثم الكويت بـ8 شركات.

وجاءت في مقدمة الشركات السعودية العائلية التى تضمنتها القائمة: العليان للتمويل، وفاس القابضة، ومجموعة المهيدب، وراشد عبدالرحمن، وسدكو، والجفالي، ودلة البركة، ونسما، والعوجان، والنويس، والعبيكان، وعمر قاسم العيسائي، والنهدي، والخريف، والقحطاني، وتمر، والجماز وروابي.

وأوضحت “فوربس”، أن التصنيف جاء من خلال إدراج الأعمال التجارية الخاصة والشركات القابضة المملوكة، أو تلك التي تدار بشكل مشترك أو بالكامل من قبل أفراد العائلات العربية.

وشملت المعايير حجم الاستثمارات، بما في ذلك قيمة الملكية في الشركات العامة المدرجة في أسواق المال، وقيمة الأصول في قطاعات العقارات والضيافة، وإيراداتها من الأصول الأخرى.

وتضمنت كذلك النشاط التجاري خلال العام الماضي، بما في ذلك طرح شركات تابعة في أسواق المال، والاستثمارات والمشاريع الجديدة، ومدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات والامتداد الجغرافي، وتاريخ الشركة وإرثها، وعدد الموظفين.