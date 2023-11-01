37 فائزًا في سباقات الحفل الثاني لموسم ميدان الفروسية بالجوف

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توّج مدير ميدان الفروسية بالجوف أحمد بن إبراهيم القايد اليوم، الفائزين بالمركز الأول في سباقات الحفل الثاني لموسم هذا العام، في 5 أشواط توزعت بين شوط رعاية إمارة منطقة الجوف، و4 أشواط برعاية نادي سباقات الخيل، حيث بلغ العدد الإجمالي للفائزين بمراكز متقدمة 37 فائزًا، وتجاوز مجموع الجوائز المقدمة مبلغ 44 ألف ريال.

وتصدر الشوط الأول الجواد “أصيل نتيف”، للمالك عبدالعزيز الحازمي والمدرب وائل العنزي والخيال نواف الفيروز, كما حقق المركز الأول في الشوط الثاني الجواد “الهابوش” مع المالك عبدالرحمن الشريدة و المدرب عبدالرحمن الشريدة والخيال نواف الفيروز.

وتصدر الشوط الثالث الجواد “سيف آجا” للمالك إسطبل الطنايا والمدرب موسى اللاحق والخيال نواف الفيروز، فيما حقق المركز الأول في الشوط الرابع الجواد “يجد” مع المالك والمدرب راشد الراشد والخيال سيف الغضيان, أما في الشوط الخامس فحصدت المركز الأول الفرس “بنت مهجدة” مع المالك أبناء محسن طحين والمدرب فلاح الرويلي والخيال مسعود العتيبي.

وأكد القايد استمرار المنافسات خلال هذا الموسم وفق الجدول المعتمد، مقدمًا الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية على دعم الأنشطة والسباقات.

يذكر أن سباقات الخيل للموسم الجديد 1445هـ بميدان الفروسية بسكاكا انطلقت مؤخرًا، ويبلغ عدد حفلات السباقات التي يحتضنها الميدان خلال هذا الموسم 17 حفلًا، وأشواط دعم الميدان 85 شوطًا.