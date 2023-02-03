37 قناة حول العالم تنقل مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نادي الفتح، اليوم الجمـعة الموافق 3 فبراير 2023، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة الاحتفاظ بالصدارة.

وأعلن الحساب الرسمي لـ “نادي النصر” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مباراة العالمي ضد الفتح اليوم ستنقلها حوالي 37 قناة حول العالم، قائلًا: “أينمـا يكون العالمي تكــون أنظـار العالم نحـوه”.

وأضاف، أن أكثر من 37 قناة في كافة قارات العالم، تنقـل مباراة النصر اليوم أمام الفتـح، وهي على النحو التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي الفتح في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السـعودية، والخامــسة بتوقيت العاصــمة المـــصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضد الفتح اليوم في الدوري، فمن المقرر، أن تنقله “قناة ssc”، الناقل الحصري لجــميع البـــطولات المحــلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مباراة النصر والفتح، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

اقرأ ايضًا