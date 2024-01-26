380 ألفا و600 جندي.. عدد قتلى الجيش الروسي منذ بدء الحرب مع أوكرانيا

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 380 ألفا و600 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية – حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية – “أنه خلال هذه الفترة، خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و265 دبابة، و11 ألفا و637 من المركبات المدرعة، و9 آلاف و82 من النظم المدفعية، و972 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و660 من أنظمة الدفاع الجوي، و331 طائرة مقاتلة، و324 مروحية و23 سفينة حربية، فضلا عن 1425 من المعدات الخاصة، و6 آلاف و733 طائرة مسيرة وغواصة واحدة”.