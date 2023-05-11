388 مليار دولار ديون قطاع الصناعات التحويلية غير المسددة في الصين

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عزز البنك الزراعي الصيني، أحد أكبر المقرضين التجاريين في البلاد، دعمه لقطاع الصناعات التحويلية. وبحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” تجاوزت قروض البنك غير المسددة للقطاع 2.69 تريليون يوان (نحو 388.42 مليار دولار) حتى نهاية مارس الماضي.

وبلغت القروض المقدمة حديثا للصناعات التحويلية أكثر من 390 مليار يوان في نهاية الربع الأول، حسبما أظهرت البيانات.

وحتى نهاية الربع الأول، زادت القروض الصادرة للصناعات الناشئة ذات الأهمية الاستراتيجية بأكثر من 430 مليار يوان. وفي الوقت نفسه، تجاوزت القروض غير المسددة للشركات المختصة والمبتكرة 200 مليار يوان لأول مرة.

كما كثف البنك دعمه للتنمية منخفضة الكربون، حيث وصلت قروضه الخضراء إلى أكثر من ثلاثة تريليونات يوان (نحو 419 مليار دولار) بحلول نهاية مارس. وبلغت القروض المقدمة حديثا للصناعات التحويلية أكثر من 390 مليار يوان في نهاية الربع الأول.

وحتى نهاية الربع الأول، زادت القروض الصادرة للصناعات الناشئة ذات الأهمية الاستراتيجية بأكثر من 430 مليار يوان. وفي الوقت نفسه، تجاوزت القروض غير المسددة للشركات المختصة والمبتكرة 200 مليار يوان لأول مرة. وفي سياق الشأن الصيني، شهد متوسط رواتب الموظفين في المناطق الحضرية في الصين نموا مطردا، بحسب ما أظهرته بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء. وبلغ متوسط الراتب في القطاع غير الخاص في 2022 نحو 114029 يوانا (16465 دولارا)، بزيادة قدرها 7192 يوانا على 2021، أو 6.7 في المائة على أساس سنوي. وارتفع النمو الحقيقي لمتوسط راتب موظفي الحضر في القطاع غير الخاص، المعدل وفقا للتضخم، بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي. وفي القطاع الخاص، بلغ متوسط الراتب السنوي 65237 يوانا، بزيادة 1.7 في المائة على أساس سنوي بعد خصم عوامل الأسعار، حسبما أظهرت البيانات. ونظرا لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية بشكل أساس، ارتفع متوسط رواتب الموظفين في مجال التعدين بنسبة 12 في المائة في القطاع غير الخاص و9.3 في المائة في القطاع الخاص في 2022. وساعد الطلب القوي على العمل والتعلم والتواصل الاجتماعي والتسوق عبر الإنترنت بسبب جائحة كوفيد – 19 على زيادة الرواتب في صناعات المعلومات ذات الصلة.

وشهد موظفو الحضر العاملون في القطاع غير الخاص في مجالات نقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات متوسط نمو في الرواتب بنسبة 9.4 في المائة، بينما شهد موظفو الحضر العاملون في هذه المجالات في القطاع الخاص نموا بنسبة 8.1 في المائة. وعلى عكس الاتجاه التصاعدي، شهد الأشخاص العاملون في صناعة العقارات انخفاضا في متوسط رواتبهم في 2022، وشهد البعض في الصناعات كثيفة الاتصال زيادات أبطأ في رواتبهم. وقال وانج بينج بينج، مسؤول مع الهيئة الوطنية للإحصاء، إن الفجوة في الأجور بين مختلف الصناعات والمناطق كانت “واضحة نسبيا”. وأوضح أن المستوى الأعلى للرواتب كان في المناطق الشرقية من البلاد، بينما كان الأدنى في المناطق الشمالية الشرقية، بغض النظر عن نوع القطاع.