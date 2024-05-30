4 أسباب لصداع التوتر.. لا تفرط في تناول المسكنات

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هل شعرت يومًا بصداع وضغط في الرقبة بعد قيادتك للسيارة، قد يحدث صداع التوتر بشكل متكرر أثناء أو بعد قيادة السيارة وربما يستمر لفترة طويلة.

ووفق “مجلس الصحة الخليجي” صداع التوتر هو الشعور بألم أو ضغط في الرقبة، والجبهة أو فروة الرأس بسبب التوتر وهو أكثر أنواع الصداع شيوعاً وتختلف حدته بين خفيف إلى متوسط.

ويمكن أن يستمر ما بين 30 دقيقة إلى 7 أيام يعاني منه بعض الأشخاص في أغلب الأحيان والبعض الآخر يعاني منه بشكل متكرر.

أعراض الإصابة بصداع التوتر

ألم في الرأس.

الشعور بضغط وألم في الرقبة، والجبهة أو فروة الرأس أو على جانبي الرأس.

أسباب الإصابة بصداع التوتر؟

التوتر.

مشاكل في النوم.

إجهاد العين.

الإفراط في استهلاك المسكنات.

طرق التشخيص

لا يوجد اختبار محدد لتشخيص صداع التوتر، ولكن قد يقوم الطبيب بإجراء بعض الاختبارات الأخرى لاستبعاد وجود مشاكل أخرى مرتبطة بالصداع.

طرق العلاج

يتم العلاج بعدة إجراءات او حسب ما تقتضيه الحاجة وقد تتضمن ما يلي:

أخذ أدوية تسكين الألم.

استخدام الكمادات الحارة على مكان الألم أو أخذ حمام دافئ قد يساعد في تخفيف الصداع.

تدليك الرأس والرقبة والكتفين.

طرق الوقاية

الاسترخاء، وأخذ قسط كافٍ من النوم. لتفاصل أكثر ، إليك دليل النوم سلطان.

اتباع نظام غذائي متوازن.

شرب كمية كافية من الماء.

مارس التمارين الرياضية بانتظام. لتفاصيل أكثر إليك دليل تحرك لك وللحياة.

مضاعفات الإصابة بصداع التوتر

عدم التحكم بصداع التوتر قد يؤدي إلى:

التعب والإرهاق.

انخفاض الإنتاجية في يومك.

صحة نفسية سيئة.

متى يجب عليك مراجعة الطبيب؟

معظم حالات الصداع لا تدل على مشكلة خطيرة، لكن في بعض الحالات الصداع يكون علامة على مشكلة خطيرة فينصح بمراجعة الطبيب في حالة: