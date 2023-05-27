4 أعراض لقصر النظر.. وهذه طرق الوقاية منه

أوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الأعراض التي تظهر على المصابين بمرض قصر النظر، مشيرةً إلى أبرز النصائح للوقاية منه، وذلك تزامناً مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمرض.

وأكدت الإدارة أن أعراض قصر النظر، وهو أحد عيوب الإبصار الانكسارية، تشمل تشوش الرؤية عند النظر إلى الأشياء البعيدة، وإجهاد العين، والصداع، والحاجة إلى إطباق الجفنين جزئياً للرؤية بوضوح.

وأضافت أنه يمكن الوقاية من الإصابة بقصر النظر، من خلال الحرص على الفحوصات الدورية للعين، والإضاءة الجيدة أثناء القراءة والعمل، وإراحة العين من الأعمال التي تتطلب التحديق، وممارسة الرياضة بانتظام، وحماية العين من أشعة الشمس، والنظر إلى شيء بعيد لمدة 20 ثانية عند العمل لساعات متواصلة.