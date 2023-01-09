4 أنواع لمتلازمة ما بعد كورونا تهدد الإنسان

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حددت دراسة جديدة من جامعة كورنيل، 4 أنواع لما يسمّى متلازمة ما بعد كورونا طويل الأمد، باستخدام خوارزمية قامت بتحليل بيانات أكثر من 35 ألف مريض.

ومن بين الأنماط الـ4، أظهر أحدها مشاكل في القلب والكلى والدورة الدموية، وبلغت نسبة المرضى فيه 34%.ويعتبر ألم الصدر شكوى مشتركة بين مرضى هذا النمط، ومتوسط العمر 65 عاماً، واحتاجت نسبة كبيرة منهم إلى الاستشفاء في المستشفى، وقد ساد هذا النمط الموجة الأولى من الجائحة.

ووفقاً لمجلة «نيتشر مديسين»، بلغت نسبة الإصابة بالنمط الثاني 33%، وهيمنت عليه مشاكل التنفس والنوم والقلق والصداع وآلام الصدر. وبلغت نسبة المرضى الإناث 63%، بمتوسط عمر 51 عاماً ومعدل استشفاء أقل بلغ 31%. وساد هذا النمط الموجة الثانية من الجائحة.

وسيطر على النمط الثالث، أعراض الجهاز العضلي الهيكلي والجهاز العصبي بما في ذلك التهاب المفاصل، بنسبة 23% من المرضى، والنمط الرابع مزيج من أعراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي بنسبة 10% من المرضى.

وكانت النسبة متساوية بين الجنسين في النمط الأول، وشكّلت النساء أغلبية في الأنماط الثلاثة بنسبة تزيد على 60%.