4 أيام من اشتباكات السودان.. سقوط 144 قتيلا مدنيا و1409 مصابين

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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الثلاثاء، سقوط 144 قتيلًا مدنيًا و1409 مصابين منذ بداية الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوم السبت الماضي.

وقالت اللجنة، في منشور عبر حسابها بموقع “فيسبوك” اليوم، إن هناك العديد من القتلى والمصابين لم يتم الوصول إليهم، وإنهم خارج نطاق حصرها.

وأضافت أنه في ظل استمرار الاقتتال تتزايد معدلات القتلى والإصابات بوتيرة متفاقمة وتنذر بما لا يحمد عقباه من خسائر فادحة في الأنفس والأرواح البريئة، مشيرة إلى صعوبة إجلاء وحصر قتلى ومصابين وعالقين ومحتجزين آخرين.

جريمة إنسانية وأخلاقية

ولفتت إلى أنه مما يزيد الأمر سوءً خروج العديد من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة بسبب ضربها بالقذائف، وانقطاع التيار الكهربائي وشح الإمدادات والمعينات، عطفًا على استخدام بعضها كارتكازات وهو أمر يعتبر جريمة إنسانية وأخلاقية تنافي القوانين والنظم والتقاليد والأعراف.

وأدانت بأشد العبارات هذه الحرب الدائر رحاها، مطالبة بفتح ممرات آمنة لمعالجة المرضى والمصابين وتوصيل المؤون الغذائية والدوائية.

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين المكون العسكري في السودان، لليوم الرابع على التوالي، فبينما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة مداهمة قواتها مقر الميليشيا المتمردة بشارع الغابة ، تحدثت قوات الدعم السريع عن إغلاق كل الطرق ولا مجال لهروب القوات الانقلابية.