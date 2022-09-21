4 بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي

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أقرت أربعة بنوك مركزية خليجية اليوم رفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي الزيادة الثالثة على التوالي في إطار محاولات المجلس لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود، حيث أعلن مصرف قطر المركزي اليوم أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس، تماشيا مع ثالث زيادة بهذا الحجم في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحسب “رويترز”.

وقال مصرف قطر المركزي في بيان إنه رفع فائدة الإقراض إلى 4.5 في المائة وفائدة الإيداع إلى 3.75 في المائة وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.0 في المائة.

كما قرر مصرف البحرين المركزي اليوم رفع معدل الفائدة الرئيس على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4 في المائة.

بينما أعلن مصرف البحرين المركزي رفع معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 4.75 في المائة وفائدة الإقراض إلى 5.25 في المائة.

وأعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى 3 في المائة اعتبارا من الخميس، بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

فيما قال مصرف الإمارات المركزي اليوم إنه سيرفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.15 في المائة اعتبارا من يوم الخميس، وأضاف أنه سيحافظ على سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من البنك المركزي عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساسي.