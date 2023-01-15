4 خرافات شائعة حول أمراض القلب

1- “الوقاية عبر تناول أوميجا 3”: ويُنصح بعدم إهدار الأموال على شراء هذا المكمل الغذائي المستخلص من زيت السمك، حيث يحتوي بعضها على دهون مشبعة أو مؤكسدة غير صحية أو ملوثات صناعية أو زئبق قد يضر بصحة القلب.

2- “لا مشكلة في ارتفاع الضغط لدى كبار السن”: وتسمى حالة ارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن من المرضى بظاهرة فرط ضغط الدم الأساسي، حيث يُنصح بمراقبته لتسببه في الشعور بالدوار والتعرض للنوبات ووقوع حوادث سقوط.

3- “حتمية الإصابة وفقاً للتاريخ العائلي للمرض”: وهذا غير صحيح، فإذا كان مرض القلب المبكر منتشراً بين أفراد العائلة، فربما يعاني المصاب من اضطرابات دهنية وراثية، مثل فرط كوليسترول الدم العائلي أو ارتفاع البروتين الدهني (A).

4- “فقط النساء يصبن بنوبات قلبية غير عادية”: تفيد الأبحاث الأخيرة بأن النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه النوبات من الرجال، ولكن ذلك ينفي إصابتهن فقط بها، لذلك يُنصح بمتابعة المصابات للأعراض وسرعة التواصل مع الطوارئ في حالة ظهور أي منها.