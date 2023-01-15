4 خرافات شائعة حول أمراض القلب

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تكثُر الشائعات حول مسببات وعلاجات أمراض القلب المزمنة والأوعية الدموية، إلا أن الأبحاث الأخيرة ركزت على المسببات والعلاجات الحقيقية التي تتعلق بصحة القلب، كالامتناع عن التدخين، وممارسة التدريبات الرياضية، وتناول الخضراوات.

وتنتشر مجموعة من العادات والمعتقدات بين مرضى القلب فيما يتعلق بصحته والوقاية من الإصابة بأمراضه، ويكون دحض هذه المعتقدات الخاطئة عبر الاطلاع على أحدث الأدلة العلمية التي تساعد على اتخاذ خيارات أفضل للوقاية من أمراض القلب ورصدها ومراقبتها.

وفيما يلي نستعرض أبرز الشائعات والمعتقدات الخاطئة المنتشرة بين مرضى القلب: