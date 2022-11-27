4 خطوات لتسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر

أتاحت منصة أبشر خدمة تسجيل المواليد إلكترونيًا وطلب إيصال الوثائق للمقيمين.

وجددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بـ4 خطوات للتسجيل، واستلام الوثيقة دون الحاجة للذهاب إلى مقراتها.

خطوات تسجيل المواليد الجدد إلكترونيًا عبر «أبشر»

1- يجب على ولي الأمر الدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع لمنصة أبشر من هنا، ومن ثم إجراء عملية تسجيل الدخول عن طريق كتابة الاسم وكلمة السر.

2- عقب الدخول إلى الواجهة الرئيسة لمنصة أبشر، يتم النقر فوق قائمة «خدماتي»، وبعد فتحها نضغط على «خدمات».

3- يتعين على ولي الأمر الضغط على أيقونة «الأحوال المدنية» من ضمن مجموعة الاختيارات الجديدة.

4- يتم الضغط على «إضافة المواليد»، وهنا يجب على ولي الأمر إرفاق الوثائق والمستندات، وكتابة المعلومات المطلوبة من أجل تسجيل المولود الجديد في الدولة.

وتُعد هذه الخدمة ضمن أفضل الخدمات التي وفرتها الأحوال المدنية للمواطنين خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على طريقة تسجيل المواليد عبر أبشر، بالإضافة إلي بيان الرسوم المقررة عند إضافة المواليد داخل المملكة.