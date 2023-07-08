4 دول أعداد المركبات بها أكثر من البشر.. تعرف عليها

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، حول كثافة السيارات في 4 دول في العالم.

وذكرت أن هناك 4 دول فقط في العالم التي يزيد فيها عدد المركبات على السكان.

وبينت أن تلك الدول هي “جبل طارق” و”سان مارينو” و”ليختنشتاين” و”أندورا”.

وأفادت بأن تلك الدول تجمعهما صفة واحدة مشتركة وهي أنها صغيرة، حيث لا يتجاوز عدد سكانها 40 ألف نسمة.

وأضافت أن “جبل طارق” هي الأولى في عدد السيارات حيث يملك كل 100 شخص 1444 سيارة.

وأضافت بأن قطر تتصدر الدول العربية بأكثر من 590 سيارة لكل 100 شخص.