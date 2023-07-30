4 علامات تحدث أثناء النوم تدل على الإصابة بالسرطان

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قالت جمعية السرطان الأميركية، إن التعرق الليلي المفرط قد يكون من العلامات المبكرة لسرطان العظام أو الكبد أو الدم أو الغدد اللمفاوية.

ويمكن أن يعاني مرضى السرطان “الهبّات الساخنة” والتعرق الليلي، نتيجة إجراء جراحة أو العلاج الإشعاعي أو الكيميائي أو تناول بعض الأدوية.

وتشمل العلامات التي يجب الانتباه لها بحسب جمعية السرطان الأميركية:

1/ الشعور بحرارة غير معتادة في منطقة واحدة أو أكثر من جسمك.

2 / بلل في الملاءات والوسائد.

3/ قشعريرة.

4/ تعرق شديد في أجواء ليست ساخنة.

كما يمكن أن يكون التعرق الليلي علامة على التغيرات الهرمونية الناتجة عن انقطاع الطمث أو الحمل، أو انخفاض نسبة السكر في الدم، أو تناول بعض الأدوية أو الإجهاد.

الفرق بين التعرق الطبيعي والتعرق المرضي

يميل التعرق الليلي الناجم عن السرطان إلى أن يكون مصحوبا بالحمى والتعب وفقدان الوزن غير المبرر.

التعامل مع العرَض

للسيطرة على التعرق الليلي الناتج عن علاجات السرطان، توصي الجمعية بالتشاور مع الطبيب لتحديد الدواء المناسب لخفض الحمى.