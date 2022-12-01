4 عمليات قلب مفتوح لأطفال رُضّع خلال خمسة أيام بمركز القلب بالقصيم

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أجرى فريق طبي جراحي متخصص في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بمنطقة القصيم أربع عمليات جراحية “قلب مفتوح” تكللت – ولله الحمد – بالنجاح لعدد من الأطفال ممن يعانون من مشاكل صحية بالقلب، خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن إحدى هذه العمليات أجريت لطفل يبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر، كان يعاني من اعتلال خلقي في القلب تمثل بوجود انسداد في الصمام الرئوي بالكامل، منوهاً بأنه سبق وأن أجريت له قسطرة علاجية بوضع دعامة لوصلة شريانية تعوض النقص الكامل في تروية الرئتين لنقل الدم المؤكسج.

وبيّن التجمع أن التدخل الجراحي العاجل تمثل في قيام الفريق الطبي بإجراء عملية القلب المفتوح عن طريق زرع شريان داعم ما بين بطين القلب الأيمن والشرايين الرئوية، وقد تحسنت صحة الطفل بشكل ملحوظ بعد إجراء العملية واستعاد القلب نشاطه.

يذكر أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم تمكن من إجراء أكثر من 260 عملية قسطرة قلبية للأطفال منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2022م.