4 فرق تتأهل لنهائي بطولة موسم الرياض للبادل Riyadh Season P1

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حققت فرق البادل المتأهلة لمباريات النصف نهائي من بطولة موسم الرياض للبادل Season P1 Riyadh انتصارات مذهلة في اليوم الخامس من البطولة، في منطقة بوليفارد سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض، وتأهلت الفِرق الأفضل للمباريات النهائية للبطولة، التي ستقام السبت 2 مارس.

وتأهلت لمباريات النهائي من بطولة موسم الرياض للبادل Riyadh Season P1 4 فرق، وسيتنافس على لقب بطولة بادل الرجال اللاعب خوان ليبرون واللاعب أليخاندرو غالان ضد اللاعب أرتورو كويلو واللاعب أغوستين تابيا. وسيتنافس على لقب بطولة البادل للسيدات اللاعبة باولا خوسيماريا واللاعبة أريانا سانشيز ضد اللاعبة بياتريز غونزاليس واللاعبة دلفينا بريا.