4 فوائد صحية للبرتقال المُر (الزنبوع)

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يُعرف البرتقال المُر بأسماء متعددة منها الزنبوع وبرتقال أشبيلية والرنج والنارنج، ويمتاز طعمه بمرارة وحموضة شديدتين حيث يلجأ البعض لمزجه بالعسل أو الدبس لتخفيف حدة الطعم، كما يمكن إنتاج الزيوت العطرية والمربى من القشور. ونستعرض فيما يلي أبرز الفوائد الصحية للبرتقال المر:

“التخسيس”: يحتوي على مركب السينفرين الغذائي الذي يساعد على خسارة الوزن الزائد، وذلك من خلال فعاليته في كبح الشهية وتسريع عملية الأيض وحرق الدهون. “علاج ضغط الدم المنخفض”: يفيد مركب السينفرين الغذائي الأشخاص المصابين بانخفاض ضغط الدم أو الأشخاص المصابين بمتلازمة تسارع معدل ضربات القلب الانتصابي، فهو يساعد في زيادة سرعة نبض القلب ورفع ضغط الدم المنخفض.

“تسريع التئام الجروح”: يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين ج الذي قد يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجلد، وهو المسؤول عن التئام الجروح وتعافي قروح الفراش.