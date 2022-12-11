4 فوائد لـ«الكيوي» أهمها توديع إبر الأنسولين

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«الكيوي» أفضل فاكهة يمكن أن تساعد بشكل مباشر في خفض مستوى السكر في الدم، وتزيد من قدرة الخلايا على إحراق الجلوكوز في الجسم، هذا ما أثبتته دراسات علمية ونشرته مواقع صحية معنية بالمعلومات الخاصة بأهمية وفوائد الأغذية مثل موقع « ويب طب».

ومن فوائد الكيوي للجسم ما يلي:

. غني بالألياف

يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية والتي تساعد في تنظيم عملية الهضم، كما تساعد في تنظيم حركة المعدة، وزيادة قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الغذاء من الطعام.

. تحسين الكبد

تحتوي فاكهة الكيوي على إنزيمات طبيعية تعمل على تجديد خلايا الكبد التالفة، كما تساعد الفاكهة في وقف انتشار التليف الكبدي وتمنع انتشاره على نطاق أوسع في أنسجة الكبد، هذا بالإضافة إلى قدرتها على زيادة العصارة الصفراء الهاضمة التي يفرزها الكبد أثناء عملية الهضم.

. فيتامين C

يمكن القول إن نسبة فيتامين C في الكيوي أكبر من نسبتها الموجودة في البرتقال والجوافة، بل حتى أكبر من تلك النسبة الموجودة في الليمون، ومن ثم فإن الكيوي يساعد بشكل كبير في علاج أمراض البرد والإنفلونزا، كما يساعد في تحسين أداء الجهاز التنفسي وزيادة قدرة الجسم على طرد الفيروسات والجراثيم التي تصيبه.

. مضادات الأكسدة

يترافق وفرة فيتامين C في فاكهة الكيوي مع وجود نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة في الفاكهة، ومن ثم فإن من فوائد الكيوي الهامة هي زيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض السرطانية، وزيادة قدرته كذلك على مواجهة الأمراض المزمنة.