4 فواكه تحمي من التهاب العظام والمفاصل.. أهمهم رقم 3

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كشفت خبيرة التغذية كلير موريسون، أن الشعور بتورم المفاصل أو طراوتها أو تصلبها أو التهابها، يدل على ضعف العضلات.

وأوضحت في تصريحات لـ”ميد أكسبريس”، أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تساعد كثيرًا في حماية العظام والمفاصل.

وأكدت خبيرة التغذية، أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا قي علاج التهاب المفاصل عن طريق الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم التي تساعد على موازنة الصوديوم الزائد من الملح، ما يؤدي إلى نتائج إيجابية في علاج هذا المرض الذي يعاني منه الكثيرون، مشيرة إلى أن أهم مصادر البوتاسيوم تشمل أربعة فواكه، هي:

1 – الموز.

2 – البطيخ.

3 – البرتقال.

4 – المشمش.

فيما أثبتت دراسة حديثة، أن هناك صلة بين مستويات البوتاسيوم المنخفضة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وحسب صحيفة “البيان”، فإن التهاب المفاصل الروماتويدي هو ثاني أكثر أنواع التهاب المفاصل انتشارًا، ويحدث عندما يستهدف جهاز المناعة في الجسم المفاصل المصابة، مما يسبب الألم والتورم.