4 مخاطر للألعاب النارية على أعيُن الأطفال

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حذّر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من مخاطر الألعاب النارية على أعيُن الأطفال، مبيّناً الإصابات التي قد تسببها تلك الألعاب النارية.

وأوضح المستشفى أن الألعاب النارية قد تُسبب تمزُّقاً في الجفن لدى الأطفال، كما تتسبب في حروق بالجفن والملتحمة، ودخول أجسام غريبة في العين، وحدوث تجمع دموي في الغرفة الأمامية (بين القرنية والقزحية).

ولفت إلى أنه على الرغم من منع تداول الألعاب النارية، إلا أنها توجد في الأسواق بصورة غير نظامية للاستخدام الفردي، وهناك أنواع مُصنعة بطرق تجارية رديئة وشديدة الخطورة وغير آمنة للاستخدام.