4 مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأحد ، أن تسجل 4 مدن أدنى درجة حرارة في المملكة.

أدنى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن مدن أبها وتبوك وطريف والقريات سجلوا درجة حرارة 10 مئوية في المملكة.

وأوضح المركز أن سكاكا وعرعر وحائل سجلت أدنى درجة حرارة عند 11 درجة مئوية، فيما سجلت نجران والباحة ورفحاء والطائف سجلت 12 درجة مئوية.

أمطار رعدية

وقال المركز أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

سماء غائمة

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تكون سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: