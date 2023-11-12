4 معسكرات لـ “سدايا” في “إدارة البيانات”

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فتحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ممثلةً في أكاديميتها، باب التسجيل في 4 معسكرات بمجال إدارة البيانات في مرحلتها الثانية؛ لتدريب أكثر من 80 متدرباً من خريجي التخصصات التقنية والإدارية.

وسيتلقى المتدربون في كل معسكر أكثر من 120 ساعة تدريبية، سيتعرفون خلالها على مفاهيم إدارة البيانات، ودورة حياة البيانات وجودتها وتخزينها ومعالجتها، بالإضافة إلى إستراتيجيات إدارة البيانات المتقدمة.

ويهدف المعسكر إلى فهم دور إدارة البيانات وكيفية تنفيذ السياسات والتشريعات التي خطتها حوكمة البيانات، للحصول على نتائج تمكن أصحاب القرار من اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ويشترط للانضمام إلى المعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن خريجي التخصصات التقنية والإدارية والقانونية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، وسيخضع المتقدمون إلى اختبار ومقابلة شخصية؛ للتأكد من مناسبة مؤهلاتهم للمعسكرات.

ودعت “سدايا” الراغبين بالانضمام إلى المعسكرات للتسجيل من خلال زيارة موقع أكاديمية سدايا على الرابط التالي

يُذكر أن آخِر موعد للتسجيل في المعسكرات الأربعة 18 نوفمبر الجاري، على أن تبدأ المعسكرات حضورياً في مقر أكاديمية طويق من 3 ديسمبر 2023م ويستمر لمدة 30 يوماً.