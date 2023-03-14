4 ميزات غير مشهورة في خرائط جوجل

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تحتوي خرائط جوجل على ميزات مخفية غير تتبع اتجاهات السير عند القيادة أو أثناء التجوال سيراً على الأقدام، منها إنشاء خرائط مخصصة لمسار رحلة ومشاركتها مع الآخرين.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز الميزات لتلك الخرائط:

قياس المسافات بين المواقع

يمكن لخرائط جوجل المساعدة في معرفة المسافة بين موقعين أو أي نقطتين في خريطة العالم، عبر فتح موقع خرائط جوجل وتحديد الموقع الأول ثم تحديد الموقع الثاني لتظهر بعدها المسافة بينهما.

ميزة الخرائط الخاصة

يتاح أمام المُستفيد استخدام ميزة الخرائط الخاصة من أجل تسهيل تحديد الوجهات التي ترغب في زيارتها ومشاركتها مع أصدقائك.

استخدام الخرائط بدون إنترنت

تتيح الخرائط عمليات التنزيل وحفظ أي خريطة لاستخدامها بعد ذلك دون إنترنت، حيث يمكن إجراء ذلك من خلال الضغط على صورة الحساب ثم الوصول لخيار Offline map، وبعدها يتم اختيار الخريطة والنقر زر التنزيل.

ميزة حفظ مكان وقوف السيارة

يمكن لقائد السيارة بعد قيامه بركنها فتح خرائط جوجل في الهاتف، والنقر فوق النقطة الزرقاء التي تحدد موقع السيارة الحالي من أجل حفظ مكان وقوفها.