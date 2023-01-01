4 نجوم عالميين يقومون بمتابعة حساب النصر على انستجرام

انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، في صفقة تعتبر، الأكبر والأضحم في الشرق الأوسط وآسيا، حيث بدأ العالمي يجني ثمار التعاقد مع الدون منذ الساعات الأولى بعد التوقيع الرسمي.

خطة سعودية

وأشارت تقارير صحفية، أن هناك خطة من قبل وزارة الرياضة، وذلك من أجل أستهداف أكثر من نجم عالمي وضمه لدوري روشن السعودي، من أجل التجهيز لملف استضافة كأس العالم 2030، حيث يعتبر التعاقد مع الدون أول خطوة.

وتعاقد النصر مع رونالدو مقابل 200 مليون يورو في الموسم، حيث يستمر عقده لمدة عامين ونصف، وينتهي في صيف 2025، وبالتالي يبحث وزير الرياضة عن ضم نجوم جدد لزيادة شعبية الدوري السعودي.

رباعي عالمي

وقام نجوم كرة القدم راموس ومارسيلو ورونالدو ونيمار بإضافة ومتابعة حساب نادي النصر عبر إنستجرام، خاصة في ظل الخطة التي يضعها النادي العالمي لتدعيم صفوفه بعدد من لاعبي النخبة في أوروبا، وكان أبرزهم الدون.

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