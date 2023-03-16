4 نصائح ذهبية لزيادة معدل حرق الدهون في رمضان

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تختلف أنماط الناس في الطعام والشراب، من حيث قلة الأكل أو كثرته، واحتوائه على الدهون أو لا، ومن كان أكله نباتيًا أو حيوانيًا، مما يترتب عليه عند البعض ضعف معدلات حرق الدهون وزيادة الوزن.

وعلى الرغم من تعدد النصائح بالامتناع عن تناول كمية كبيرة من السكريات والدهون والمقليات والمخللات، فإن هناك بعض النصائح الذهبية التي تزيد معدلات الحرق، حسبما نشر موقع “Medical News Today”.

4 نصائح لزيادة حرق الدهون في رمضان

تقسيم الوجبات

يؤدي تقسيم الوجبات إلى تشغيل الجهاز الهضمي وعمله بشكل أفضل وامتصاص العناصر الغذائية جيدًا، وكلما زادت الوجبات الصغيرة التي نتناولها خلال اليوم، زاد حرق السعرات الحرارية.

وعلى العكس، فإن تناول وجبتين كبريتين الحجم يؤدي إلى حرق عدد أقل من السعرات الحرارية.

شرب المياه بكثرة

شرب ما يقرب من 8 أكواب من الماء أو ما يعادل 2 لتر في اليوم قد يساعد على حرق حوالي 100 سعر حراري إضافي يوميًا.

يبدو عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها ليس كثيرًا.

لكنه يعني فقدان 700 سعرة حرارية في الأسبوع أو 2800 سعرة حرارية في الشهر.

يساعد شرب الكثير من الماء أيضًا على حماية صحة الكلى والكبد وتنظيم الأمعاء، فضلاً عن التخلص من الشعور بالخلط بين العطش والجوع.

المشي والحركة

المشي كل يوم يعتبر أهم نصيحة لأي شخص يرغب في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

أما بالنسبة للمدة المطلوبة، فيفضل أن تكون على حسب قدرة كل شخص بحيث لا تقل عن 30 دقيقة في اليوم الواحد.

تنظيم النوم

يحتاج الجسم إلى النوم 8 ساعات متواصلة خلال فترة الليل، وهذا يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي بالجسم ورفع معدلات حرق الدهون.