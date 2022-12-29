4 نصائح لحماية القلب في فصل الشتاء.. احذروا البرودة الشديدة

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يحذر الأطباء من خطورة تدني درجات الحرارة والبرودة الشديدة على الصحة بصفة عامة والقلب بصفة خاصة خاصة لدى كبار السن والأطفال الصغار.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة لحماية القلب في فصل الشتاء مع تدني درجات الحرارة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن القلب يتحمل العبء الأكبر في توزيع الحرارة على جسم الإنسان في الشتاء القارس؛ لذلك يجب أن تهتم به:

وتابع د. خالد النمر، أنه يمكن الحفاظ على سلامة وصحة وتدفئة القلب في الشتاء من خلال التالي: